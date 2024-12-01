Румуни оберуть 329 представників у нижню палату депутатів і 136 – у сенат

Понад 10 тисяч кандидатів зареєструвалися, щоб позмагатися за місця у двопалатному парламенті Румунії. Вибори стартували у неділю, 1 грудня. Про це пише румунська служба «Радіо Свобода».

У неділю, румуни оберуть 329 представників у нижню палату депутатів і 136 – у сенат. Ультраправі і проросійські сили, які отримали підтримку на президентських виборах, можуть здобути перемогу і на парламентських.

Згідно з опитуваннями громадян, ультраправий «Альянс за єдність румунів» (АЄР) лідирує з 22,4% підтримки. Представники цієї партії займають антизахідну позицію, ставлячи під сумнів членство Румунії в ЄС та НАТО. Крім цього, партія критично налаштована щодо підтримки України й була проти транзиту української сільгосппродукції через Румунію.

Правляча «Соціал-демократична партія» (СДП) отримала 21,4% підтримки. Тоді як правоцентристський «Союз збереження Румунії», лідерка якого Елена Ласконі змагатиметься у другому турі президентських виборів, отримав 17,5%.

Якщо жодна з партій не здобуде більшість місць, то почнуться коаліційні переговори.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, під час якого жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. До нього пройшли незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі, яка набрала 19,17% голосів.

Проте 28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша.

Чинний прем’єр-міністр та лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів, попри те, що в країні перерахують результати першого туру.