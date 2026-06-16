Ділянку на вул. Величковського продали з аукціону під будівництво житла

Управління земельних ресурсів Львівської міськради 16 червня продало з аукціону земельну ділянку площею близько 0,4 га на вул. Величковського у мікрорайоні Рясне-2 під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Ділянку за 51 млн грн викупив інвестиційний фонд «Вікінг Гарденс».

Ділянка площею 0,3695 га розташована на вул. Величковського (біля будинку №7) та призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом.

Стартова ціна лота становила близько 27 млн грн. На аукціон зголосилися два учасники. Переможцем визнали АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вікінг Гарденс», яке запропонувало 51 млн грн.

Як зазначили в департаменті містобудування ЛМР, це вперше за останні чотири роки у Львові продали ділянку під багатоквартирне житло. Посадовці зазначили, що на суміжній до цієї адреси ділянці детальним планом передбачено будівництво дитячого садочка.

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За даними YouControl, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Вікінг Гарденс» зареєстроване у Києві два роки тому. Кінцевими бенефіціарами вказані мешканець Пустомитів Ернес Іщук, а також громадяни Словаччини та Чехії, серед яких Томаш Фіала та його родичі.

Як повідомлялося, компанія Томаша Фіали почала інвестувати в житлову нерухомість у Львові. У листопаді 2024 року компанія «Драгон Капітал Інвестменс Лімітед» Томаша Фіали придбала 24,9% ТОВ «Вікінг Буд». «Вікінг Буд» входить до структури львівського забудовника Viking Development, що належить екснардепу VIII скликання від «Самопомочі» Олегу Лаврику.