Державна служба геології та надр України погодила відчуження двох спеціальних дозволів на видобування підземних вод у Львівській та Харківській областях. На Львівщині спецдозвіл отримала компанія «Надра-Т» Олександра Свіщова та Томаша Фіали. Про це повідомляє сайт Nadra.info.

Як повідомляв ZAXID.NET, на ТОВ «Надра-Т» оформляють спецдозволи на видобування підземних мінеральних вод на родовищах, якими користується один з виробників «Трускавецької» – ТзОВ «Фірма Т.С.Б.».

У серпні 2025 року «Фірма Т.С.Б.» відчужила на користь ТОВ «Надра-Т» дозвіл на видобування мінеральних природних столових підземних вод Бистрівського родовища (свердловина № 9807/26) у Львівській області. Для компанії «Надра-Т» це вже третій спецдозвіл на видобування підземних вод.

Засновник чеської інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній співвласник Винниківської тютюнової фабрики Олександр Свіщов 7 квітня 2025 року зареєстрували ТОВ «Надра-Т» у Трускавці. Її власником є ТОВ «Трускавецька» Фіали і Свіщова (бізнесмени володіють рівними частками). Директором ТОВ «Надра-Т» є Володимир Дармохід.

Додамо, що у вересні 2023 року Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Трускавецька» впродовж двох років придбати (через ТзОВ «Аква Еко») активи ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Після цього ТОВ «Води Поляни» Олександра Свіщова отримало дозвіл АМКУ контролювати видобувача мінеральних вод МПП «Алекс». Підприємство володіє чотирма спеціальними дозволами (два спецдозволи на родовища Полянське, спецдозвіл на ділянку «Веча», а також на ділянку Північно-Свалявська). Олександр Свіщов у лютому 2025 року отримав 60% власності в МПП «Алекс». З червня 2024 і до лютого 2025 року учасником підприємства був ексочільник Львівської ОДА (2008-2010 роки) Микола Кміть.

Нагадаємо, що вперше Томаш Фіала інвестував у видобування мінеральних вод 2021 року, купивши ТзОВ «Аква-Еко», ТОВ «Акваріус» і ПТВФ «Анна-Г» в IDS Borjomi International. Компанії мали п'ять спецдозволів на видобування мінеральної води (родовища Яружно-Помірецьке, Яружно-Помірецьке 1, «Помірки», Північно-Помірецьке, Мражницьке). ТзОВ «Аква-Еко» 2022 року придбало ще два спецдозволи на підземні води поблизу Трускавця (ділянка надр в урочищі «Міське», Янчурківська ділянка Янчурківського родовища).