Російський фрегат вже кілька тижнів супроводжує танкери з російською нафтою

У вівторок, 16 червня, в протоці Ла-Манш стався інцидент – ракетний фрегат «Адмірал Григорович», що входить до складу Чорноморського флоту Росії, з відстані менш ніж 500 метрів здійснив попереджувальні постріли у бік британської яхти.

Інцидент стався приблизно за 37 км на південь від острова Вайт, за межами британських територіальних вод. Важливо, що інформації про пошкодження яхти немає, ніхто також не постраждав. Як повідомляє Sky News, за російським військовим кораблем у цей час спостерігав британський патрульний корабель HMS Mersey.

Британський телеканал цитує міністерство оборони Великої Британії, яке підтвердило, що «отримало повідомлення про інцидент за участю російського військового корабля в Ла-Манші». «Ми проводимо розслідування цієї справи», – заявив речник відомства.

За даними Sky News, британська яхта дуже близько наблизилася до російського військового корабля. Щоб уникнути зіткнення, російський екіпаж подав попереджувальний сигнал, а коли яхта не змінила курс, здійснив кілька попереджувальних пострілів. Напруження посилювала погана видимість, яка панувала в той момент.

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Джерело в британському міністерстві оборони наголосило, що попереджувальні постріли «безумовно не були спрямовані в яхту» і що такі дії були цілком виправданими.

Наразі триває з’ясування всіх обставин інциденту. Водночас британський телеканал повідомляє, що «Адмірал Григорович» мав проблеми з утриманням курсу. Поки невідомо, чому це сталося – можливо, через несправність двигуна.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що ракетний фрегат «Адмірал Григорович» здійснив попереджувальні постріли в Ла-Манші. У повідомленні зазначається, що британська яхта «рухалася небезпечним курсом».

Екіпаж російського військового корабля раніше намагався встановити радіозв’язок із цивільним судном, випустив сигнальні ракети та передавав попереджувальні сигнали, діючи «в суворій відповідності до міжнародних правил судноплавства», йдеться в заяві. Лише після цього були здійснені попереджувальні постріли.

Також повідомляється, що яхта наблизилася до російського корабля на відстань до 150 метрів.

Агентство Reuters нагадує, що інцидент стався на тлі чергового загострення британсько-російських відносин.

У неділю британські військові перехопили в Ла-Манші танкер Smyrtos, який належить до російського «тіньового флоту». Операція проводилася за підтримки літаків Морської авіаційної групи, літака Королівських ВПС P-8, а також кораблів HMS Sutherland та HMS Ledbury. Наступного дня Лондон оголосив про черговий пакет санкцій проти Росії. Перебуваючи неподалік, фрегат «Адмірал Григорович» ніяк не перешкоджав операції британців.

В окремому повідомленні, опублікованому в понеділок, Королівський військово-морський флот Великої Британії поінформував, що два британські кораблі супроводжували ракетний фрегат «Адмірал Григорович» у Ла-Манші на захід від французького міста Брест.