ВАКС заочно відправив під варту екснардепа Юрія Іванющенка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно обрала запобіжний захід для 67-річного колишнього народного депутата від нині забороненої «Партії регіонів» Юрія Іванющенка. Про це у вівторок, 16 червня, повідомили у телеграм-каналі ВАКС.

Колегія суддів ВАКС у складі Миколи Глотова, Олега Павлишина та Андрія Никифорова розглянула скарги прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19 березня 2026 року, якою було відмовлено в обранні Юрію Іванющенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер колегія суддів залишила апеляційні скарги захисників без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а попередню ухвалу слідчого судді ВАКС – скасувала. Суд заочно обрав для Юрія Іванющенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що Юрій Іванющенко з 2014 року переховується за межами України. Центр протидії корупції уточнює, що обрання запобіжного заходу дозволить розпочати його екстрадицію.

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У чому підозрюють Юрія Іванющенка

6 вересня 2025 року НАБУ оголосило про викриття схеми привласнення 18 га державної землі на суму понад 160 млн грн. Йдеться про землі сільськогосподарського ринку «Столичний», розташованого на околиці Києва. Підозри отримали екснардеп Юрій Іванющенко та підконтрольні йому особи: київська забудовниця Владислава Молчанова та екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

Правоохоронці встановили, що навесні 2021 року між Молчановою та Іванющенком виникла суперечка за контроль над ринком. Під час цього конфлікту право на земельну ділянку переоформили з Києво-Святошинської районної державної адміністрації на Головне управління Держгеокадастру у Київській області, після чого землю передали в оренду компанії, пов’язаній із забудовницею.

Згодом керівник цієї компанії відмовився від частини орендованої землі на користь дев’яти заздалегідь визначених осіб. Вони отримали у власність 18 гектарів землі за рішенням виконувача обов’язків керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, що відбулося з порушенням земельного законодавства. Пізніше ці ділянки через фіктивні угоди продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

Згодом забудовниця та колишній нардеп домовилися спільно використовувати землю, зокрема для будівництва. У вересні 2021 року до числа бенефіціарів компаній-власників ділянок увійшла довірена особа ексдепутата.

18 вересня того ж року НАБУ оголосило Юрія Іванющенка в розшук.

67-річний Юрій Іванющенко був депутатом Верховної Ради VI та VII скликань. Відомий як бізнес-партнер президента-втікача Віктора Януковича та кримінальний авторитет на прізвисько «Юра Єнакіївський».

У січні 2014 року він підтримав «диктаторські закони», які розширювали можливості влади для переслідування та покарання протестувальників. Пакет законів ухвалювався з грубими порушеннями регламенту, але все одно був підписаний Віктором Януковичем. 28 січня 2014 року Верховна Рада скасувала більшість цих законів. Іванющенко втік з України після Революції гідності.