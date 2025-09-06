Фігурантам шахрайської схеми повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему незаконного привласнення 18 га землі державної власності на суму в понад 160 млн грн. Про це правоохоронці повідомили у суботу, 6 вересня.

«До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від “Партії Регіонів” та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України», – йдеться у повідомленні.

Згідно з документами НАБУ, мова йде про депутата часів президента-втікача Віктора Януковича Юрія Іванющенка. Тоді як ЗМІ зазначають, що згаданою забудовницею є Владислава Молчанова, співзасновниця компанії Stolitsa Group. Справа стосується землі сільськогосподарського ринку «Столичний», розташованого на околиці Києва.

Слідчі встановили, що навесні 2021 року між Молчановою та Іванющенком виник корпоративний конфлікт за контроль над ринком, в ході якого право власності на земельну ділянку переоформили з Києво-Святошинської районної державної адміністрації на Головне управління Держгеокадастру у Київській області й передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.



Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених людей, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність землю площею 18 га. Згодом ці ділянки через фіктивні угоди продали трьом компаніям, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали «понятійку» про спільне використання землі, зокрема під забудову. А у вересні 2021 року довірена людина колишнього депутата ввійшла до числа бенефіціарів компаній, яким належали ділянки.



«Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП», – додають у дописі.

Усім фігурантам шахрайської схеми повідомили про підозру.

Нагадаємо, 5 вересня колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області оголосили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель.