Наразі ведуться неформальні консультації щодо умов майбутнього членства України в ЄС

Угорщина заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо розширення блоку, яка містила оцінку прогресу України та ще дев’яти держав-кандидатів. Про це 16 грудня повідомила Deutsche Welle з посиланням на данську міністерку в справах Європи Марі Б’єрре.

За її словами, уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана відмовився підтримати позитивну оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС. Водночас усі інші країни-члени Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

«26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки», – сказала Марі Б’єрре і додала, що формулювання щодо України в проєкті заяви були «справедливими й співмірними».

Міністр у справах Європи ФРН Гюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини «все більш деструктивними» і звинуватив угорський уряд у блокуванні рішень ЄС.

Через вето Угорщини Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу. Водночас за словами Б’єрре, тривають неформальні консультації щодо умов майбутнього членства.

«Україні надають конкретні вказівки, як саме вона повинна здійснювати реформи, чого вона повинна досягти і яких результатів більшість держав-членів очікують від цієї країни», – пояснила данська міністерка в справах Європи.

Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна приєднається до ЄС незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, євроінтеграція – це вибір українців, який підтримує, зокрема, народ Угорщини.