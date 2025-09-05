З 2017 року виконуючою обов'язків директорки аеропорту є Ольга Макогонюк

Керівниці комунального підприємства «Міжнародний аеропорт “Одеса”» повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Спеціалізована антикорупційна прокуратура у п’ятницю, 5 вересня, повідомила, що вона завдала збитків на понад 15 млн грн.

«За дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам», – йдеться у дописі.

Слідчі встановили, що підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому «Одеса» отримувало плату за обслуговування зльоту-посадки літаків та забезпечення їх наднормативної стоянки. Прибуток за ці послуги мала отримувати територіальна громада Одеси.

Та, як зазначило Національне антикорупційне бюро, директорка умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству отримувати прибуток. Крім того, підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

Через її дії територіальній громаді Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Згідно з відкритими джерелами, з 2017 року і до сьогодні виконуючою обов'язків директорки аеропорту є Ольга Макогонюк.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП «Міжнародний аеропорт “Одеса”» та отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн.