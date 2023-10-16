Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса». Про це повідомляє прес-служба Спеціаліованої антикорупційної прокуратури.

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Зазначається, що рішенням суду арештовано:

будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць;

корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт «Одеса»;

приміщення нового терміналу загальною площею 26,7 тис. м².

За даними слідства, у 2011 році два одеських бізнесмена, Борис Кауфман та Олександр Борухович (Грановський) організували схему заволодіння майном аеропорту «Одеса». Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) з розподілом часток 75% і 25% відповідно, для подальшої приватизації аеропорту.

Отримання згоди депутатів на створення товариства забезпечив тодішній міський голова Костусєв, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, він вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

За договором зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Але більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

Крім Костусєва, в кінці серпня 2023 року підозру отримали Кауфман та Грановський, а також колишній в.о. заступника мера Одеси Анатолій Орловський та директор ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Олексій Кочанов.