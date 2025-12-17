Колишні військові повідомили, що не задоволені якістю протезів

У Чернівцях ветерани звернулися до Генеральної прокуратури, НАБУ та БЕБ через можливе шахрайство приватної фірми зі Львівщини. Колишні військові заявляють, що підприємство «Ортотоп» виготовляє неякісні протези, на паперах передає їх ветеранам, хоча останні їх не отримують. Представниця фірми звинувачення відкидає. У прокуратурі Буковини повідомили ZAXID.NET, що за цими фактами триває розслідування.

Як повідомило видання C4, ветерани заявили про неякісні вироби, погіршення стану здоров’я та про «фантомні» протези, які за документами нібито були отримані, але фактично — відсутні.

«Куксоприймальна гільза викладена неякісно і мені це дуже заважало. Функції ходьби порушувались. Після чого я був змушений робити собі МРТ і продовжувати лікування в реабілітаційному центрі. На моє прохання переробити куксоприймальну гільзу, мені надали різку відповідь. Таку, що я звернувся в інше підприємство. Там мені зробили протез, я ходжу», – розповів ветеран Микола Калінов, який втратив ногу під час бойових дій.

Колишній військовий Віталій Бакрев додав, що протезу не отримав, хоча по документах він був виготовлений і переданий клієнту. Він стверджує, що під актами прийому-передачі у цієї фірми стоять підроблені підписи.

Ветеран Олександр Бакіновський звинуватив компанію «Ортотоп» в організації масштабної схеми збагачення на ветеранах за державний кошт.

«У нашій області є жорстке і явне зловживання державними коштами, які держава виділяє хлопцям на протезування. А саме фірмами, які протезують хлопців, надаючи їм неякісні послуги. На сьогодні зареєстровано провадження в Генеральній прокуратурі, в поліції, в НАБУ і в БЕБ», — розповів він.

У коментарі С4 представниця фірми «Ортотоп» Катерина Сербін факт шахрайства заперечила. За її словами, ветерани повідомили про несправність не одразу, а коли минуло вже чимало часу.

«Якщо людина не задоволена протезом – має сказати про це упродовж двох тижнів чи місяців. Але точно не за два з половиною роки. За два з половиною роки протез повністю змінюється», – зазначила вона.

Наразі ветерани відмовилися від компенсацій від компанії. Вони наголошують, що хочуть покарання винних та розголосу.

У прокуратурі Буковини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що кримінальне провадження за фактом шахрайства зареєстрували 19 листопада.

«Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 КК України. Це шахрайство. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори окружної прокуратури міста Чернівці, досудове розслідування – Чернівецьке районне управління поліції», – зазначила речниця прокуратури Буковини Наталя Сокорловська.

Додамо, що, за даними YouControl, приватне підприємство «Ортотоп» зареєстроване з 2004 року у селі Зубра Львівської області. Засновниками є два мешканці Львівщини – Василь Кушла та Олександр Демоненко. Підприємство також пов’язане з Львівською обласною організацією підприємців ортопедичної галузі «Львів-Орто». У 2022 році компанія «Ортотоп» отримала понад 12 млн грн на протезування ветеранів з державного бюджету.