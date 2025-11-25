Основне майно протезного заводу розташоване на вул. Рудненській у Львові

Депутати Львівської міської ради передали майно протезного заводу в користування Першого ТМО у форматі узуфрукту. Цей договір передбачає, що завод залишається у власності міської ради, але ТМО користуватиметься ним без реєстрації права власності. За цю ухвалу з другої спроби проголосували на засіданні 25 листопада.

Йдеться про майно колишнього протезного заводу, який у квітні 2025 року Кабінет міністрів остаточно передав у комунальну власність міської ради. У межах співпраці між державою і ЛМР міська рада має погасити близько 70 млн грн боргів заводу.

Основна частина майна заводу розташована у Львові на вул. Рудненській, 10. Завод має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли крісла колісні, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

Міська рада вирішила передати все це майно в користування національного реабілітаційного центру Unbroken. Майно заводу планують пристосувати під виготовлення протезів та іншої продукції для пацієнтів реабілітаційного центру. Виробництво планують поділити на два напрями: виготовлення стандартних комплектувальних – адаптерів, колін, труб і стоп, та індивідуальних куксоприймачів.

На пленарному засіданні 6 листопада депутатам забракло голосів для підтримки цього питання. 25 листопада цю ухвалу таки погодили. Майно передадуть ТМО на підставі нового виду документів – узуфрукта. Він передбачає, що Перше ТМО отримає комунальне майно в користування без реєстрації права власності.

Нагадаємо, «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» засноване 1921 року. Завод виготовляє протези на основі іноземних деталей, здебільшого німецьких. У 2018 році на протезному заводі закрили останній цех, а заробітну плату працівникам не виплачували роками.