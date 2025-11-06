Підприємство розташоване у Львові на вул. Рудненській, 10, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному

Депутати Львівської міської ради не підтримали ухвалу, яка передбачала передання майна протезного заводу в користування Першого ТМО у форматі узурфрукту. Цей договір передбачав, що завод залишався у власності Львівської місткої ради, але ТМО отримало б його в користування без реєстрації права власності.

Йдеться про низку майна колишнього протезного заводу, який у квітня 2025 року Кабінет міністрів остаточно передав у комунальну власність Львівської міської ради. У межах співпраці між державою і ЛМР міська рада має погасити близько 70 млн грн боргів заводу.

Підприємство розташоване у Львові на вул. Рудненській, 10, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився. Передбачалося, що все це майно передадуть у користування національного реабілітаційного центру Unbroken.

На пленарному засіданні 6 листопада на розгляд депутатів винесли питання про встановлення права узуфрукта комунального майна. Цей документ передбачає, що Перше ТМО отримає комунальне майно в користування без реєстрації права власності. Втім, після тривалого обговорення, депутати не підтримали ухвалу.

Додамо, що майно колишнього заводу планують пристосувати під виготовлення протезів та іншої продукції для пацієнтів реабілітаційного центру. Виробництво планують поділити на два напрями: виготовлення стандартних комплектувальних – адаптерів, колін, труб і стоп, та індивідуальних куксоприймачів.

Нагадаємо, «Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування» засноване 1921 року. Завод виготовляє протези на основі іноземних деталей, здебільшого німецьких. У 2018 році на протезному заводі закрили останній цех, а заробітну плату працівникам не виплачували роками.