З появою 3D-принтеру у медзакладі протезували близько 20 військових та цивільних

У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака вперше в регіоні встановили протези обох нижніх кінцівок, надруковані на 3D-принтері. З появою новітнього апарату у медзакладі протезували близько 20 військових та цивільних.

Як повідомили у ЗОКЛ ім. Андрія Новака 19 червня, протези встановили військовому з Вінницької області, якому після поранення, отриманому в Куп’янську в лютому 2025 року, ампутували обидві ноги.

«Обидва протези, надруковані на 3D-принтері медзакладу, пацієнту встановили у співпраці з фахівцями Центру протезно-ортопедичної допомоги та клінічних інновацій медичного коледжу Бейлор, які упродовж двох днів проводили навчання для лікарів ЗОКЛ ім. А.Новака. Учасниками тренінгів під керівництвом директора центру Джареда Хауелла, стали лікар фізичної та реабілітаційної медицини Андрій Жураківський, фізичний терапевт Іван Дідик, ерготерапевти Ірина Дідик та Руслан Шелевер», – зазначили в Закарпатській обласній клінічній лікарні.

За словами керівника проєкту з протезування у ЗОКЛ Андрія Новака Мирослава Лаврюка, за допомогою 3D-принтера у лікарні надрукували та встановили близько 20 протезів.

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«Те, що в області вперше за допомогою ЗD-друку встановили протези пацієнту з подвійною ампутацією є важливим кроком у розвитку сучасної реабілітаційної допомоги на Закарпатті», – зауважив Мирослав Лаврюк.

Зазначимо, встановлений у Закарпатській обласній клінічній лікарні 3D-принтер – єдиний в Україні, що друкує чашу тривимірного протезу за 4 години. Апарат з’явився в медзакладі у листопаді 2024 року за сприяння Техаської дитячої лікарні та Центру протезно-ортопедичної допомоги та клінічних інновацій медичного коледжу Бейлор (США).