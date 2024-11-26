Протез виготовили лікарі-реабілітологи медзакладу, які перед цим пройшли навчання за кордоном

У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака виготовили 3D-протез на принтері з США. Його вже встановили військовослужбовцю з ампутацією.

Як повідомили у ЗОКЛ ім. А.Новака 26 листопада, принтер, який виготовляє тривимірні протези, з’явився у медзакладі за сприяння Техаської дитячої лікарні та Медичного коледжу Бейлор. На ньому працюють закарпатські лікарі-реабілітологи, які перед цим пройшли навчання за кордоном.

«Апарат розташували в одному з підрозділів Закарпатської обласної лікарні. Це перший подібний 3D-принтер в Україні, який друкує чашу до протеза за 4 години. Виготовлений ним протез вже встановили військовослужбовцю з ампутацією», – зазначили в медзакладі.

Нагадаємо, закарпатські лікарі співпрацюють з американськими колегами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед партнерів – хірурги з Пенсільванського університету, які за цей час прооперували в Ужгороді більше двох десятків українських військових, лікарі невідкладних станів з Нью-Йорку, а також медики з Техасу.

Договір про співпрацю між Техаською дитячою лікарнею, медичним коледжем округу Бейлор та ЗОКЛ ім. А.Новака керівники медзакладів – Майкл Мізва, Джаред Хауел та Юрій Яцина – підписали у січні 2024 року.