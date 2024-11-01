Операції пройшли успішно, деякі з прооперованих військовослужбовців готуються до виписки

Американські лікарі разом з колегами з Ужгорода, Львова, Одеси, Вінниці та Харкова провели вісім операцій сімом пораненим українським військовим у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Це четвертий візит хірургів Пенсільванського університету до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як розповіли ZAXID.NET у ЗОКЛ ім. Андрія Новака 1 листопада, до команди зі США увійшли пластичний хірург Стівен Ковач, мікрохірург Ендрю Баудер та завідувач травматологічного відділення Пенсільванського університету, лікар-ортопед Кайл Поттер. Під час візиту вони проконсультували близько 20 поранених бійців. Для операцій обрали найважчі випадки.

За словами завідувача опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні Андрія Погоріляка, сімом захисникам України виконали вісім операцій, тривалістю 5-12 годин.

«У всіх пацієнтів були обширні дефекти кісток і м’яких тканин. Щоб зберегти руки та ноги військовослужбовцям, ми виконали надскладні оперативні втручання. У трьох випадках дефекти заміщували подвійними васкуляризованими клаптями, в інших – додатково використовували васкуляризоване окістя зі стегнової кістки. Операції такого рівня в Україні не виконуються», – розповів Андрій Погоріляк.

Операції пройшли успішно, деякі з прооперованих військовослужбовців готуються до виписки. Надалі вони перебуватимуть під наглядом медиків Закарпатської обласної лікарні та їх колег з США, які консультуватимуть онлайн.

Додамо, що це четвертий візит лікарів Пенсільванського університету до Ужгорода з початку повномасштабного вторгнення РФ. Американські хірурги разом з українськими колегами прооперували більше двох десятків поранених військових.