Наразі пацієнт почувається добре і готується до кісткової пластики

В опіковому відділенні Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака провели двоетапну операцію 21-річному військовослужбовцю з вогнепальним пораненням. Відірвані м’які тканини руки йому замістили васкуляризованим паховим клаптем і підготували до кісткової пластики.

Як повідомили у ЗОКЛ ім. А.Новака 22 лютого, внаслідок вогнепального поранення у військового було ушкоджене передпліччя – м’язи і кістки.

«У даному випадку було вогнепальне поранення з дефектом обох кісток передпліччя і великим дефектом м’яких тканин діаметром 10х10см. Крім кісток, були пошкоджені м’язи розгиначів кисті. Йому було виконано двоетапну операцію. Перша – очищення ран, заміщення дефекта васкуляризованим паховим клаптем. Цей етап був виконаним для того, щоб в подальшому можна було провести операцію на кістках. Через три тижні, коли рани в бійця загоїлися, йому було проведено наступну операцію», – розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні Андрій Погоріляк.

Наразі пацієнт почувається добре і готується до кісткової пластики, яку лікарі виконають йому через 3-4 тижні.

У медзакладі додають, що операції із заміщення дефектів м’яких тканин васкуляризованими клаптями необхідні для того, щоб вберегти кінцівки поранених. У 2023 році у ЗОКЛ ім. А.Новака провели близько 30 таких втручань, у тому числі і пораненим військовим.