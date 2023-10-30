Металевий уламок розміром 7х6х5,5 мм застряг у серці військового

Сім днів медики не давали жодних прогнозів щодо шансів на життя 33-річного захисника, в серці якого застряг уламок міни. І ось нарешті можна написати: професіоналізм лікарів та життя перемогли, повідомило ввечері, 30 жовтня, командування медичних сил ЗСУ.

Захисник отримав мінно-вибухову травму під час бойових дій на Донеччині. Під час обстеження у ділянці серця медики побачили металевий уламок розміром 7х6х5,5 мм. Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і скерували до столиці, в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова. У клініці пораненого бійця три дні готували до складної операції. Уламок застряг у важливій частині серця і дістати його звідти було непросто.

Ось що дістали з серця молодого захисника

«Уламок знаходився у міжшлуночковій перетинці, дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати. Операцію провели в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити. Дістати металевий уламок вдалося завдяки інноваційній методиці – неодимовим магнітом. Цю методику військові медики розробили спільно з цивільними лікарями і вже таким чином врятували життя 96 військовим», – сказано у повідомленні.

Молодого захисника вдалося врятувати, кажуть у командуванні медичних сил, завдяки професіоналізму лікарів на усіх ланках медичної евакуації, починаючи з медиків, які стабілізували його стан, супроводжували до столиці, і завершуючи тими, хто рятував бійця в операційній.