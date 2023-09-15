Лікарям вдалося врятувати руку львів'янину Ігорю Сидоряку

За час повномасштабної війни спеціалісти Національного реабілітаційного центру «Незламні» опанували 25 нових видів операцій. Серед них і одну з найскладніших в реконструктивній хірургії – закриття дефекту ротаційним клаптем. Від початку війни хірурги провели вже 35 таких оперативних втручань.

35 пацієнтом, якому зробили складну реконструктивну операцію, став 40-річний львівʼянин Ігор Сидоряк. До війни він був був підприємцем, а в ЗСУ – зв’язківцем. Важке поранення отримав під час гранатометного обстрілу в районі Куп’янська, повідомили у Центрі.

«Пацієнт надійшов з відкритим переломом плечової кістки та масивним дефектом м'яких тканин – близько 23 см. Така обширна рана – це пряма загроза ампутації. Однак, за останні півтора року реконструктивні хірурги вже багато разів мали справу з такою травмою. Тому добре знали, що робити», – повідомила лікуюча лікарка Ігоря Анастасія Кулинич.

Лікарі зіставила ліву плечову кістку захисника та зафіксувала її пластиною. А тканинний дефект закрили ротаційним клаптем найширшого м'яза спини. Ця операція вважається одним із найскладніших реконструктивних оперативних втручань: дефект м'яких тканин закривають клаптем м’яза на судинній ніжці. Аби відновити кровопостачання, від хірургів вимагається ювелірна точність.

Ігоря оперували 9 годин. Втручання минуло успішно. Клапоть прижився, рана гоїться, а пацієнт почувається добре і поволі повертається до повноцінного життя.

Керівник напрямку хірургія Центру Гнат Герич каже, що велика війна змусила наших лікарів швидко вчитись і опановувати нові методики. І нині спеціалісти Центру вже мають неабиякий досвід лікування важких воєнних травм.