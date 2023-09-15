У центрі «Незламні» врятували від ампутації руку важкопораненого бійця
Масивний дефект закрили клаптем найширшого м’яза спини на судинній ніжці
За час повномасштабної війни спеціалісти Національного реабілітаційного центру «Незламні» опанували 25 нових видів операцій. Серед них і одну з найскладніших в реконструктивній хірургії – закриття дефекту ротаційним клаптем. Від початку війни хірурги провели вже 35 таких оперативних втручань.
35 пацієнтом, якому зробили складну реконструктивну операцію, став 40-річний львівʼянин Ігор Сидоряк. До війни він був був підприємцем, а в ЗСУ – зв’язківцем. Важке поранення отримав під час гранатометного обстрілу в районі Куп’янська, повідомили у Центрі.
«Пацієнт надійшов з відкритим переломом плечової кістки та масивним дефектом м'яких тканин – близько 23 см. Така обширна рана – це пряма загроза ампутації. Однак, за останні півтора року реконструктивні хірурги вже багато разів мали справу з такою травмою. Тому добре знали, що робити», – повідомила лікуюча лікарка Ігоря Анастасія Кулинич.
Лікарі зіставила ліву плечову кістку захисника та зафіксувала її пластиною. А тканинний дефект закрили ротаційним клаптем найширшого м'яза спини. Ця операція вважається одним із найскладніших реконструктивних оперативних втручань: дефект м'яких тканин закривають клаптем м’яза на судинній ніжці. Аби відновити кровопостачання, від хірургів вимагається ювелірна точність.
Ігоря оперували 9 годин. Втручання минуло успішно. Клапоть прижився, рана гоїться, а пацієнт почувається добре і поволі повертається до повноцінного життя.
Керівник напрямку хірургія Центру Гнат Герич каже, що велика війна змусила наших лікарів швидко вчитись і опановувати нові методики. І нині спеціалісти Центру вже мають неабиякий досвід лікування важких воєнних травм.