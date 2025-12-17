Мінісеріал складається з двох частин: окремо для учнів середніх і старших класів

У Львові зняли мінісеріал для школярів про те, як не потрапити у небезпечні ситуації в інтернеті, серед яких шахрайство та вербування. Проєкт втілили БФ «Україна здатна» та ГО «Цифровий слід» за підтримки СБУ, міста та області.

«Соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри давно стали частиною життя підлітків. Разом із можливостями інтернет несе й серйозні загрози – від шахрайства до спроб вербування. У центрі уваги – реальні ситуації, з якими можуть зіткнутися школярі під час користування інтернетом. У серіалі їх не повчають і не залякують – натомість показують знайомі життєві історії та пояснюють, як правильно діяти», – вказано у пресрелізі.

Мінісеріал «Безпека в мережі» складається з двох частин: окремо для учнів середніх і старших класів. У відео моделюють типові онлайн-ризики – підозрілі знайомства, маніпуляції, сумнівні пропозиції та спроби втягнути підлітків у небезпечні дії. Після перегляду глядачі пройти коротке анонімне тестування, щоб перевірити й закріпити знання.

Актуальність проєкту підтверджує і статистика Служби безпеки України. Лише за рік зафіксовано понад 600 диверсій, здійснених через вербування в соцмережах. Кожен п’ятий виконавець є підлітком.

Раніше ZAXID.NET публікував розмову із психотерапевткою, яка пояснювала психологію підлітків, розповіла, чому вони є вразливими і як цією вразливістю користується ворог.