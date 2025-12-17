Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді українського солдата, який працював на російську ФСБ. Чоловік збирав для ворога розвіддані та підпалював майно військових. За це йому призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду від 15 грудня, обвинувачений Володимир Т. служив стрільцем у штурмовому батальйоні «Шквал». Під час служби він добровільно погодився виконувати завдання представника ФСБ, який зв’язався з ним через телеграм.

За винагороду військовий знімав на відео розташування підрозділів протиповітряної оборони, військових частин та об’єктів ЗСУ в Хмельницькому районі. До матеріалів він додавав GPS-координати через спеціальний застосунок і надсилав відео та скриншоти карт куратору з ФСБ.

Окрім збору розвідданих, чоловік виконував і диверсійні завдання. У грудні 2024 року він підпалив автомобіль Nissan X-Trail, що належав військовослужбовцю ЗСУ. Відео палаючого позашляховика обвинувачений надіслав замовнику як підтвердження виконаного завдання.

За свою роботу військовий отримував оплату в криптовалюті. Загальна сума переказів склала кількасот доларів.

Обвинувачений частково визнав провину, однак заперечував державну зраду. Він заявляв, що нібито не знав про зв’язок свого куратора з ФСБ. Проте суд ці аргументи відхилив.

Суддя Олександр Дзюбак визнав Володимира Т. винним у державній зраді, перешкоджанні діяльності ЗСУ та умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України) й призначив йому 15 років і один місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити.