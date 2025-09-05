У 2021 році підозрюваний передав у приватну власність 60 га земель, що належали аграрному ліцею

Колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області оголосили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. За версією слідства, він разом із підлеглою незаконно передав у приватну власність 64 га земель. Про це повідомила 5 вересня пресслужба Офісу генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, у травні 2021 року посадовець підписав накази про передачу у приватну власність понад 60 га земель сільськогосподарського призначення з особливо цінними ґрунтами, що належали аграрному ліцею. Вартість ділянок становить понад 3,6 млн грн. Наразі ці землі вже повернули Чорноострівській громаді.

Слідчі не розголошують прізвища підозрюваного, проте у 2021 році Держгеокадастр Хмельниччини очолював Василь Василенко. Посадовець не вперше фігурує у справах про земельні махінації – йому вже вчетверте оголошують підозру у зловживанні становищем.

Так, у червні 2023 року Василя Василенка викрили на незаконній роздачі 16 га земель вісьмом місцевим мешканцям, що спричинило державі 700 тис. грн збитків. У серпні 2024 року посадовець передав підставним людям 70 га земель вартістю 3,5 млн грн на території Миролюбненської громади. А в липні 2025 року Василя Василенка викрили на новій схемі: він підготував і видав низку наказів про передачу 49 га землі загальною вартістю 2,4 млн грн. Пізніше на вказаній території зʼявився кар’єр із видобування піску, гравію, глини та каоліну.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ексначальнику Держгеокадастру повідомили про нову підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До суду подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а його спільницю оголосили в міжнародний розшук.