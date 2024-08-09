Підзрюваного вже судять за аналогічний злочин

Колишньому начальнику Держгеокадастру у Хмельницькій області оголосили нову підозру в незаконній роздачі 70 га земель. Окрім нього, в злочинну схему був також залучений керівник управління землеустрою. Про це повідомили 9 серпня в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році 45-річний екскерівник Держгеокадастру у Хмельницькій області вчинив аналогічний злочин, за що тепер очікує на суд. Як раніше інформував ZAXID.NET, посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі на території Китайгородської та Староушицької селищних рад під ведення особистого господарства вісьмом місцевим мешканцям, які на те не мали права. Тоді своїми діями він завдав державі збитків у 700 тис. грн.

У ДБР не назвали прізвища та імені підозрюваного, втім згідно з інформацією на офіційному сайті хмельницького Держгеокадастру, його очолював 45-річний уродженець Волині Василь Василенко.

«Наразі у ході розслідування встановлено, що на цьому чиновник не зупинився. У період свого перебування на посаді він у змові з начальником управління землеустрою протиправно передав підставним особам землі Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району. Цього разу мова йде про 70 гектарів земель, ринкова вартість яких сягає понад 3,5 млн грн», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі вирішують питання про арешт вказаних ділянок та їх повернення у власність громади.

Василю Василенку та його підлеглому оголосили про підозри за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Обоє посадовців відсторонені від посади. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.