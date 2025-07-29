Колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області отримав нову підозру

Працівники ДБР повідомили нову підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області через протиправне виділення 49 га. Це не перша справа, у якій фігурує Василь Василенко.

ДБР 29 липня повідомило, що у 2021 році на той час начальник Держгеокадастру у Хмельницькій області незаконно оформив документи для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району – ці землі є власність громади і не могли відчужуватись рішенням посадовця.

Загалом було підготовлено та видано 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу 49 га загальною вартістю 2,4 млн гривень. У 2023 році на вказаній території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну. Наразі вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та повернення їх у власність громади, а також відшкодування збитків державі.

Експосадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

ДБР не розголошує прізвище підозрюваного, але у 2021 році Держгеокадастр Хмельниччини очолював Василь Василенко. Те, що у справі фігурує саме Василь Василенко, виданню «Главком» підтвердили також джерела у правоохоронних органах. Окрім цього, Василенко фігурує і в інших справах, про які повідомило ДБР. Загалом ДБР викрило протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн.

У суді вже слухається справа щодо оборудки із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району. А в жовтні 2024 року до суду передано справу за фактом видачі 70 га в межах Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району.