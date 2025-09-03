Ділянка на Конюшинній розташовується у Залізничному районі Львова

Західний апеляційний господарський суд 3 вересня підтримав рішення першої інстанції у земельній справі щодо 9,44 га землі на вулиці Конюшинній, 28-30 у місцевості Білогорща. Суд вирішив, що ділянка залишається у власності громади Львова.

«Львівська обласна державна адміністрація вимагала скасувати ухвалу Львівської міської ради ще від 2005 року, анулювати кадастрову реєстрацію та зняти статус комунальної власності. Натомість суд наголосив, що земля в межах міста, а отже, за законом належить територіальній громаді Львова», – повідомили у юридичному департаменті Львівської міськради.

Нагадаємо, що 1978 року ділянку передали у постійне користування ТзДВ «Львівська автоколона №2207». Це підтверджує державний акт 1982 року.

Впродовж 2022–2023 років землю оформили в кадастрі та реєстрі речових прав як комунальну. Постійне користування закріпили також за ТзДВ «Львівська автоколона №2207». Своєю чергою Львівська ОВА наполягала, що земля має залишитися державною і її незаконно передали громаді. Проте Львівська міська рада наполягала, що ділянка ніколи не вибувала з комунальної власності.

ТзДВ «Львівська автоколона №2207» є компанією колишнього голови ОВА Юрія Турянського. Право користування бізнес отримав без відома міської ради через приватну нотаріуску Людмилу Волинську.

Коли 2022 року ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області зареєструвало право власності на ділянку за ЛМР із правом постійного користування ТзДВ «Львівська автоколона №2207», мерія звернулася до суду. «Львівська автоколона №2207» звернулася з клопотанням до суду і з липня 2024 року розгляд справи зупинили через позов Львівської ОВА. Адміністрація вимагала у Львівської міської ради скасувати реєстрацію права власності за ЛМР та право користування ділянкою за «Львівською автоколоною №2207».

Сайт NGL.media повідомляв, що юристів ЛОВА спонукала подали позов адвокатка власника ТзДВ «Львівська автоколона №2207» Юрія Турянського Світлана Цукорник. Юристи ЛОВА наполягали, що під час внесення даних у земельний кадастр реєстратори неправильно вказали комунальну форму власності замість державної.

Під час судового розгляду на ділянці у листопаді почали незаконне будівництво, а міськрада звернулась у поліцію. Після цього ділянку арештували.

Додамо, що ZAXID.NET детально розповідав, як загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшли в користування компанії ексголови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. Площа 9,4 га є частиною більшої ділянки на вулиці Конюшинній. З 1982 року нею користувалася державна Автоколона №2207. Згодом на базі держпідприємства створили ВАТ «Львівське АТП 24654», одним із членів наглядової ради якого став Юрій Турянський. Він викупив майно на ділянці та оформив на нього право власності. Турянський став одноосібним власником ВАТ «Львівське АТП 24654», а 2019 року перейменував компанію на ТзДВ «Львівська автоколона №2207».

У Львівській ОДА 50-річний Юрій Турянський працював на різних посадах, а у серпні 2014 року став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Львівської ОВА замість Ірини Сех. Він обіймав посаду до грудня 2014 року. Зараз Юрій Турянський є головою відділення Національного Олімпійського комітету України у Львівській області.