Ями на центральній вул. Івасюка у Хирові залатали шматками цегли

У місті Хирів поблизу українсько-польського кордону на Львівщині ями на аварійній асфальтованій дорозі поблизу залізничного вокзалу залатали битою цеглою. Міська голова Мирослава Королюк запевняє, що таке рішення є вимушеним та тимчасовим. Грошей з міського бюджету на ці роботи не виділяли. Раніше у Чернівцях ініціатора такого ремонту оштрафувала поліція, оскільки це загрожує безпеці дорожнього руху.

Днями у телеграм-каналах користувачі поширили фото та відео з невеликого міста Хирів, де місцеві комунальники «ремонтують» аварійну дорогу шматками побитої цегли, викладаючи їх у ями.

Міська голова Хирова Мирослава Королюк розповіла ZAXID.NET, що рішення залатати цеглою ями на вул. Івасюка поблизу залізничного вокзалу є вимушеним і тимчасовим, щоб перебути зиму. З її слів, ями планували заасфальтувати, але вирішили дочекатися весни. На теперішні роботи, як запевнила міська голова, кошти з бюджету не виділяли.

«Підприємці попросили якось ті ями засипати. Наші комунальники не засипали, а цеглу гарно поскладали. До речі, водії кажуть, що дуже зручно тепер. Навіть не треба об’їжджати ті ями», – розповіла Мирослава Королюк.

За словами міської голови, на балансі мерії є сільські ґрунтові дороги, які ремонтують, засипаючи гравієм, і одна асфальтована вул. Івасюка в центрі міста, протяжністю менше кілометра, яка веде до залізничного вокзалу і від вокзалу до дороги до Старого Самбора.

«Ми сподівалися виграти грантовий проект, через цю дорогу мали йти каналізаційні труби до очисних споруд. Ми боялися, що прийдеться дорогу руйнувати, тому притримали той ремонт. Звичайно, що дуже хочемо відремонтувати. Обговорюємо, щоб не асфальтом покривати, а викласти бруківкою», – додала Мирослава Королюк. Наразі в мерії підраховують, скільки потрібно коштів на повноцінний ремонт.

Зі слів міської голови, пріоритетною статтею витрат бюджету Хирова зараз є не дороги, а допомога військовим. У 2025 році на сили оборони спрямували понад 2 млн грн. Окрім того, в місті діє програма допомоги пораненим бійцям, яка передбачає виплати в розмірі 5-20 тис. грн.

Місто Хирів у Самбірському районі розташоване приблизно за 11 км від українсько-польського кордону поблизу пункт пропуску Смільниця – Кросценко. Там розташована вузлова прикордонна залізнична станція. За офіційними даними, у місті зареєстровано близько 4300 мешканців.

Зазначимо, практика латання ям на дорогах уламками цегли непоодинока. Наприклад, у Чернівцях ініціатора такого ремонту оштрафувала поліція.