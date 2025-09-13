Мешканця Львівщини судили за підпал Хирівської міськради. Старосамбірський районний суд Львівської області визнав винним Миколу Васютика, однак звільнив від тюремного ув’язнення і призначив йому два роки іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився ввечері 8 березня 2025 року. Микола Васютик придбав на заправці бензин, вилив його із пластикової пляшки біля входу до Хирівської міської ради та входу і коридору до кабінету дільничних ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, та підпалив. Внаслідок пожежі було пошкоджено вищезгадані установи. Завдана шкода становила – 50 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Хирівська міська рада в судове засідання свого представника не направила, натомість надала заяву, в якій зазначила, що покладається на рішення суду. Одночасно повідомила суд, що обвинувачений відшкодував завдану шкоду.

Старосамбірський районний суд Львівської області визнав винним Миколу Васютика у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу), та призначив йому чотири роки позбавлення волі. Однак звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Засуджений має періодично з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з моменту проголошення.