Інцидент трапився на вул. Виговського

У Львові затримали 33-річного чоловіка, який облив припаркований мікроавтобус бензином і підпалив його. Автомобіль згорів ущент, а палія затримали завдяки відеокамерам.

Як повідомили у поліції, уночі 31 серпня на спецлінію надійшло повідомлення про пожежу в одному з дворів на вул. Виговського. Вогонь майже знищив мікроавтобус Volkswagen T4, який належить 42-річному місцевому мешканцю. Чоловік на ніч припаркував мікроавтобус біля під’їзду. Причиною пожежі був підпал.

Фото поліції

Завдяки міським відеокамерам поліцейські розшукати палія. Ним виявився 33-річний львів’янин. Він облив мікроавтобус легкозаймистою сумішшю та підпалив. Під час обшуку в його помешканні виявили гранату Ф-1.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.