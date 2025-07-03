Замовником підпалу виявився 63-річний львів'янин

Поліцейські затримали 63-річного мешканця Львова, який за 2 тис. євро замовив підпал будинку свого знайомого. Для виконання підпалу замовник найняв військовослужбовця, який здав його поліції.

Як повідомили у четвер, 3 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 63-річний мешканець Львова за 2 тис. євро замовив підпал садового будинку свого знайомого – мешканця Стрийського району. Щоб затримати замовника на гарячому, поліцейські інсценували підпал будівлі.

«За даними слідства, фігурант організував знищення будинку у Стрийському районі Львівщини. Затриманий залучив до цього діючого військовослужбовця, якому передав 2 000 євро за підпал. Військовослужбовець інсценував підпал під контролем правоохоронців. Після цього чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Замовника затримали після інсценування підпалу

Спершу зловмисник заплатив виконавцю завдаток у сумі 400 євро, а після інсценування підпалу - передав решту обумовленої суми.

За фактом підготовки до умисного знищення чужого майна слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.14 - ч.2 ст.194 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.