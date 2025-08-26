Підпал будинку скорботи на кладовищі у Самборі досліджує поліція

У Самборі вночі 26 серпня підпалили будинок смутку на міському кладовищі. Модульна споруда перебувала на фінальному етапі будівництва. Поліція шукає причетних до підпалу. Самбірська міська рада повідомила, що у споруді мала бути перша комунальна зала для прощань із померлими.

«Не перестаю дивуватися, як можна не любити рідне місто й ненавидіти людей, які тут живуть, щоб зробити такі речі. Сьогодні вночі підпалили будинок смутку й дуже прикро, що це відбувається напередодні відкриття цього потрібного місту комунального закладу. Прикро, що ми не відкриємо його вчасно. Пожежники та поліцейські роблять свою роботу, тривають експертизи», – сказав міський голова Самбора Юрій Гамар.

Міський голова сподівається, що попри обмежене фінансування Самбору вдасться відбудувати приміщення для прощань. Керівник КП «Об'єднане» Євген Квас розповів, що під час будівництва приміщення використовували вогнетривкі матеріали, тому паліям не вдалось знищити споруду. Зараз місто підраховує збитки.

На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що будівництво модульного будинку скорботи коштувало 3,42 млн грн. Роботи виконувало ТОВ «Експерт систем», яке було єдиним учасником аукціону. Завершити будівництво компанія планувала до квітня 2025 року, але через затримку з фінансуванням роботи продовжили до кінця року.