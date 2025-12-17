27-річний військовий за хабар хотів забезпечити собі службу в тилу

У Львові поліцейські затримали 27-річного військового, який пропонував 2 тис. доларів посадовцю військової частини за службу в тилу.

Як повідомили у середу, 17 грудня, у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, 27-річний військовослужбовець за хабар хотів забезпечити собі проходження служби в тилу після закінчення курсу перепідготовки у львівському військовому виші.

«Щоб реалізувати задумане, ділок вирішив домовитися з начальником відділення персоналу однієї з військової частини. За винагороду у 2000 доларів посадовець мав би вплинути на командира цієї частини, до повноважень якого і входить призначення кандидатів на вакантні посади», – розповіли в поліції.

Військового затримали на гарячому після передачі хабаря

Після завершення навчання та розподілу зловмисник розраховував отримати бажану тилову посаду і, як результат – уникнути проходження служби в зоні бойових дій. Правоохоронці затримали військовослужбовця відразу після передачі грошей.

Поліцейські оголосили йому про підозру у зловживанні впливом (ч. 1 ст. 369-2 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до двох років.