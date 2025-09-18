Іванющенко був народним депутатом фракції «Партія Регіонів» 6 і 7-го скликань

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього народного депутата від «Партії Регіонів», якого підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн. Про це повідомила пресслужба бюро 18 вересня.

У відомстві, традиційно, не називають імені фігуранта, однак раніше підозру в цій справі отримав депутат часів президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко.

Як писав ZAXID.NET, 6 вересня 2025 року антикорупційні правоохоронці повідомили про підозру в незаконному привласненні 18 га державної землі на суму в понад 160 млн грн екснардепу Юрію Іванющенку та підконтрольним йому двом особам, київській забудовниці Владиславі Молчановій та підконтрольній їй особі, а також екскерівнику обласного управління Держгеокадастру України.

Слідчі встановили, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

Для реалізації схеми працівники ГУ Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу керівника ГУ Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексрегіонала увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Згодом за клопотанням прокурорів САП суд наклав арешт на земельний масив.

Хто такий Юрій Іванющенко

66-річний Юрій Іванющенко – бізнесмен, народний депутат Верховної Ради 6 і 7-го скликань. За даними медіа, Іванющенко – відомий кримінальний авторитет на прізвисько «Юра Єнакіївський».

У 2011 році медіа нарахували в Іванющенка 102,3 млн доларів (108 місці в рейтингу 200 найбагатших людей України).

16 січня 2014 року політик голосував за «диктаторські закони», що передбачали розширення можливості влади для покарання протестувальників, визнавали громадянське суспільство «екстремістами» та «іноагентами». Він втік з України після Революції гідності.

У лютому того ж року було оприлюднено знімки одного з найбільших особняків в Конча-Заспі, площею 8 тис. м2, розташований на території 35 га, який будував Юрій Іванющенко.

Іванющенко потрапив до «чорного списку» Швейцарії. А у квітні того ж року 28 країн Євросоюзу включили його санкційного списку осіб, причетних до розкрадання держкоштів.

На початку 2015 року Іванющенко був оголошений у розшук МВС за організацію розтрати чужого майна та незаконне збагачення в особливо великих розмірах.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також заявляв, що Іванющенко організовував і фінансував «тітушок», які викрадали, били й вбивали активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Уже 28 лютого 2017 року стало відомо Верховний суд України закрив всі на той час кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка.