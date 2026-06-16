Начальник ТЦК на Київщині за хабарі виключав військовозобовʼязаних з обліку

Державне бюро розслідувань викрило начальника районного ТЦК та СП у Київській області на хабарях за допомогу в уникненні мобілізації та виїзду за кордон. Про це у вівторок, 16 червня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, за виключення з військового обліку посадовець ТЦК вимагав 4–5 тис. доларів. Із цієї суми близько 2 тис. доларів він залишав собі, а решту передавав іншим учасникам схеми. Встановлено, що таким чином мобілізації уникли щонайменше двоє киян, яких визнали нібито непридатними до військової служби через стан здоров’я.

Відомо, що один із чоловіків взагалі не проходив військово-лікарську комісію, а другого ВЛК офіційно визнала придатним до служби. Однак посадовець забезпечив виготовлення фіктивних документів про непридатність до служби, і ці неправдиві дані внесли до військово-облікових документів. Таким чином обидва чоловіки змогли виїхати за кордон.

Начальнику РТЦК оголосили підозри у службовому підробленні, незаконному переправленні людей через державний кордон, а також пособництві в ухиленні від призову на військову службу (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 336 КК України).

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Нагадаємо, 16 червня ДБР повідомляло про викриття схеми примусової мобілізації у ТЦК на Одещині. Група працівників ТЦК разом із представниками громадської організації вистежувала чоловіків, яких потім незаконно утримували та били.