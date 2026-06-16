Озера в селі Стрілків повернули громаді

Завдяки втручанню прокурорів Стрийській громаді на Львівщині повернули понад 53 га зі ставками у селі Стрілків, які незаконно передали в оренду без торгів місцевому підприємцю для рибного господарства.

Як повідомили у вівторок, 16 червня, у прокуратурі Львівщини, йдеться про дві земельні ділянки на території Стрийської міської територіальної громади, на яких розташовані ставки.

«Прокурори встановили, що у 2022 році їх передали в оренду без проведення земельних торгів. Підставою для передачі стали об'єкти нерухомості, що були розташовані на ділянках та належали орендарю. Зокрема гараж, конюшні, адміністративна будівля та склади», – йдеться в повідомленні прокуратури.

При цьому площа орендованих земельних ділянок була більшою за площу розташованої на них нерухомості більш ніж на 530 тис. м2.

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Через порушення вимог земельного законодавства прокурори звернулися з позовом до суду. Під час розгляду справи договір оренди було розірвано, а земельні ділянки повернуто у комунальну власність громади. У зв’язку з цим суд закрив провадження у справі.

Як зазначається в ухвалі Господарського суду Львівської області від 9 червня, Стрийська міськрада передала ділянки зі ставками в селі Стрілків в оренду місцевому мешканцю 34-річному Петрові Кізимі. У березні цього року він зареєстрований як ФОП, що займається прісноводним рибництвом. Однак після втручання прокуратури сторони вирішили розірвати договір оренди.