Ділянки з озером розташовані на території Буської та Красненської громад

Господарський суд Львівської області за позовом прокурорів зобов’язав підприємицю Роксолану Крупник повернути громадам понад 135 га з озером поблизу Буська на території колишньої Куткірської сільської ради. Там підприємиця займалася рибним господарством. Вартість землі – понад 3,5 млн грн.

Як повідомили у середу, 26 листопада, в прокуратурі Львівщини, у 2023 році Буська міська рада та Красненська селищна рада передали в оренду фізичній особі-підприємцю три земельні ділянки, на яких розташоване озеро з прилеглою територією.

«Оренду було надано для рибогосподарських потреб, проте передача відбулась без проведення земельних торгів, як того вимагає чинне законодавство. Таке порушення інтересів держави та громад стало підставою для втручання прокурорів», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання недійсним договору оренди та повернення земельних ділянок. Господарський суд Львівської області 5 листопада задовольнив позов прокурорів частково.

А саме суд визнав недійсним договір оренди землі із розташованими на ній водними об’єктами від серпня 2023 року, укладений між Буською міською радою, Красненською селищною радою та підприємицею Роксоланою Крупник. Підприємицю зобов’язали повернути три ділянки (площею 47 га у розпорядження Буської міськради, 71 та 17 га – у розпорядження Красненської селищної ради). Рішення ще може бути оскаржене.

За даними YouControl, Роксолана Крупник зареєстрована як ФОП у селі Могиляни Куликівської громади понад шість років тому, займається прісноводним рибництвом. Також вона є власницею ТзОВ «Термо код Україна», основний вид діяльності якого технічні випробування та дослідження.