Володимир Зеленський і Дональд Трамп на полях саміту G7, 16 червня 2026 рік

Президент Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп позитивно відреагував на прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет. Зеленський вперше за чотири місяці зустрівся з Трампом на полях саміту G7 у французькому Евіані. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає hromadske 16 червня.

«Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО – всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся “Велика сімка” буде працювати й над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили й про системи, і про ракети. Зараз без деталей про це, пізніше можна більше деталей. Я порушував це питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет», – сказав президент.

Раніше президент зазначав, що темою робочих зустрічей на саміті G7 у Франції стане посилення української ППО та активізація дипломатичних зусиль для припинення російської агресії проти України.

Доповнено. Під час онлайн-конференції агентству Reuters Зеленський пояснив, що кількість вироблених США ЗРК Patriot та ракет до них є недостатньою для потреб України. Київ прагне отримати ліцензії на їх виробництво.

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«Виробляти системи Patriot та ракети – складно, я знаю це, у мене було багато зустрічей і розмов з компаніями, я глибоко у цій темі. Але ми все одно хочемо збільшення виробництва, якщо вони згодні з цим. І якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він був позитивним. А коли президент Трамп позитивний, я сподіваюся, що це означає “так”», – сказав Зеленський.

Водночас він наголосив на тому, що Європі варто працювати над власними недорогими антибалістичними системами.

«Інакше в України, Європи, Близького Сходу не буде достатньо (ЗРК, – ред.) Не знаю, щодо Азії, які в них потреби. Це важлива альтернатива, над якою ми працюватимемо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський заявив, що США попри обіцянки не надали ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot у Європі.

У травні на тлі посилення масованих атак РФ по Україні Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит систем протиповітряної та протиракетної оборони. Зеленський також наголосив, що нинішні темпи постачання озброєння у межах програми PURL не відповідають реальному масштабу загрози.