У Львові влаштували зустріч із потенційними покупцями ділянки на вул. Земельній
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 червня
0
У вівторок, 16 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Понад 10 годин на кордоні. У Шегинях автобуси застрягають у черзі через ремонт смуги на польському боці.
- Продовжили тримання під вартою. У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон.
- А коні ж не винні. Щоб вирішити, як працювати каретам, робоча група зібралась просто у центрі міста.
- Одна з найкращих. Ділянку на вул. Земельній, 8 у Львові готують до продажу.
- Демонструють свої навички. У Львові стартував перший всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед учнів закладів профтехосвіти.
- «Ілона – це все моє життя». Незламний азовець освідчився коханій.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter