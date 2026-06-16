Ця техніка допоможе комунальним службам оперативніше прибирати місто

Львів планує закупити 30 одиниць сучасної компактної техніки, яка допоможе якісно прибирати вулиці та тротуари міста як узимку, так і впродовж усього року. Як повідомили на сайті ЛМР, техніку планують купити за підтримки Данії. Це питання розглянуть на сесії міської ради.

«Цієї зими нам бракувало близько 40% комунальних працівників. Насамперед йдеться про людей, які під час снігопадів виходять прибирати місто та забезпечують проїзд і прохід вулицями. Наступної зими викликів може бути ще більше – прогнозуємо, що дефіцит кадрів зросте до 60%. Саме тому ми повинні забезпечити працівників більшою кількістю сучасної техніки, яка допоможе виконувати роботу швидше та ефективніше», – зазначив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

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За його словами, оптимальне рішення для міста вдалося знайти завдяки підтримці Данії. Тому вже на найближчу сесію міської ради виносять рішення про закупівлю 30 одиниць техніки данського виробника EGHOLM. При цьому 35% вартості покриє данський фонд EIFO, ще 7% – сам виробник.

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«Ця техніка призначена для роботи там, де великогабаритні машини не можуть ефективно працювати: на вузьких тротуарах, між припаркованими автомобілями, біля стовпів, лавок та інших елементів міської інфраструктури. Одна така машина здатна виконувати обсяг робіт, який сьогодні потребує залучення до 10 працівників, а в окремих умовах – до 20», – повідомив чиновник.

Сучасна техніка, за словами заступника мера, допоможе комунальним службам оперативніше прибирати місто під час сильних снігопадів, а також її зможуть використовувати упродовж року.