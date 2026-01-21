Президент повідомив про найскладнішу ситуацію з енергопостачанням в п'яти регіонах країни

Працівники енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів, отримають стовідсоткове бронювання від мобілізації. Про це в середу, 21 січня, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами спеціального енергетичного селектора.

«Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100 % персоналу», – написав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.

Окремо президент повідомив, що найскладніша ситуація з енергопостачанням наразі виникла в Києві та області, Харкові та області, Сумщині, Чернігові та області, Дніпровщині.

«Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60 % столиці – без електрики», – ідеться в повідомленні.

До слова, за даними мера Києва Віталія Кличка, протягом січня 2026 року столицю тимчасово покинули близько 600 тис. мешканців. Основними причинами масового виїзду стали масштабні відключення електроенергії внаслідок російських атак, відсутність опалення та перебої з водопостачанням у багатьох житлових будинках.