Світло вимкнули у понад 200 квартирах через борги

У понеділок, 15 червня, пізно ввечері мешканці ЖК «Західна Вежа» на вул. Величковського, 61 вийшли на протест та перекрили дорогу на виїзді з мікрорайону Рясне-2 у Львові. Причиною протесту стало відключення світла. Будинок зведений у 2015 році скандальним львівським забудовником «Ірокс» і досі не введений в експлуатацію.

Про ситуацію ZAXID.NET розповів мешканець будинку, ветеран Олег Рибачок. За його словами, після вимкнення світла мешканці ЖК намагались сконтактуватись із забудовником, але не змогли цього зробити. Керівник управлінської компанії забудовника «Ірокс» Роман Мандзій натомість згадав про нібито заборгованість із комунальних послуг у частини мешканців. Коли ж люди запитали, чи вимкнуть світло у всіх – навіть у тих, хто платить вчасно – чіткої відповіді не отримали. «Пообіцяти нічого не можу», – процитував керівника управлінської компанії Олег Рибачок.

«Людям, які сплачують за послуги, теж виключили світло. Абсолютно всюди. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом будівельної фірми, викликали правоохоронців. Проте керівництво на зв’язок не вийшло», – розповідає Олег Рибачок.

Одинадцятиповерховий ЖК «Західна Вежа» має 200 квартир. Будинок зведений ще у 2015 році, але досі не зданий в експлуатацію. Через це мешканці змушені сплачувати за електроенергію за промисловим тарифом – 14 грн за кіловат – на рахунок компанії «Ірокс». При цьому мешканці, які сумлінно сплачують за комунальні послуги, залишились також без електроенергії. Загалом, за словами ветерана, така ситуація трапляється не вперше, раніше забудовник вимикав світло взимку.

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На думку Олега Рибачка, відключення електроенергії стосується всіх жителів будинку не випадково. Таким чином, забудовник намагається спонукати сусідів тиснути один на одного через борги деяких мешканців. За словами чоловіка, компанія «Ірокс» публічно розміщує інформацію про мешканців, які не здійснили оплату.

«Вони (“Ірокс”, ред.), я так зрозумів, хочуть, щоб люди, які сплачують, просто почали пресингувати людей, які не сплачують, тобто, щоб ми вибивали з них гроші, щоб вони оплатили. Вони без нашого відома вивішують списки боржників по під’їздах», – наголошує Олег Рибачок.

Не отримавши від забудовника чіткої відповіді щодо та залишившись без електропостачання на невизначений термін, мешканці організували акцію протесту. Близько 22:30 у понеділок увечері вони перекрили дорогу на виїзді з мікрорайону Рясне-2. Як видно з відео, яке надійшло до редакції, пізно ввечері на місці зібралося понад два десятки людей. Також на місці події були присутні правоохоронці.

Як повідомили ZAXID.NET у «Львівобленерго» світло вимкнули на вимогу постачальника – компанції «Ірокс». Причина в тому, що будинок досі не введений в експлуатацію, тому енергетики не мають укладених договорів із кожним мешканцем окремо. Через це немає і поіменного списку боржників, відповідно, якщо виникає борг або є вимога постачальника, відключають не окремі квартири, а одразу весь будинок.

Оновлено.

Після публікації у «Львівобленерго» повідомили, що отримали завдання відновити електропостачання для мешканців ЖК на вул. Величковського, 61. Водночас точний час відновлення електропостачання наразі не називають.

До слова, у 2019 році із цим житловим комплексом також виник скандал, оскільки будинок заселили ще до здачі в експлуатацію, а мешканці були зобов’язані платити комуналку забудовнику за комерційним тарифом. Крім цього, мешканцям погрожували виселенням через нібито незаконне заселення. Продажі квартир у цьому ЖК, за даними ЛУН, й досі актуальні, однак будинок досі не здали в експлуатацію.

Нагадаємо, будівельна компанія «Ірокс» відома низкою скандальних об'єктів у Львові. Зокрема, житлові будинки на вул. Антонича – Майданна та вул. Шевченка, 418 збудували з порушенням містобудівного законодавства. За даними аналітичної системи YouControl, директором і співзасновником компанії «Ірокс» є Ігор Микичак. У 2018 році його затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК у Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.

Для скандальної будівельної компанії «Ірокс» практика відключень комунальних послуг як інструменту впливу на мешканців не нова. Таку ж ситуацію раніше пережили жителі ЖК «Львівська брама» на вул. Шевченка, 418 у мікрорайоні Рясне-1. Будинок досі не введений в експлуатацію, а його обслуговування здійснювала приватна компанія, пов’язана із забудовником. За словами мешканців, куди йшли гроші за обслуговування будинку, невідомо. Через заборгованість «Ірокса» перед комунальними службами будинок неодноразово залишався без електрики, а необхідне для водопостачання обладнання ремонтували коштом самих мешканців. Якщо ж борг виникав у когось із сусідів, наслідки могли відчути всі мешканці під’їзду. Більше про львівську будівельну компанію «Ірокс», відому низкою скандалів, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Хтось один міг не платити, а страждав весь під’їзд».