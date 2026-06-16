Київський клуб розпочав підготовку до старту у єврокубках

«Динамо» домашні єврокубкові матчі у сезоні 2026/27 гратиме у Польщі, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». Місцем проведення поєдинків буде стадіон у Любліні – «Арена Люблін».

Варто зазначити, що ця локація добре знайома киянам. Саме тут «Динамо» грало у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2024/25 проти сербського «Партизана», шотландського «Рейнджерс» та австрійського «Зальцбурга».

А в минулій єврокубковій кампанії кияни приймали на «Арені Люблін» мальтійський «Хамрун Спартанс» та кіпрський «Пафос» у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, ізраїльський «Маккабі» Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, а також проводили ігри основного етапу Ліги конференцій.

Вибір арени пояснюється логістикою та умовами, які дозволяють команді стабільно готуватися до міжнародних матчів.

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Нагадаємо, Арена Люблін відкрита у 2014 році та вміщує близько 15,5 тисяч глядачів. Стадіон відповідає всім вимогам УЄФА, має сучасну інфраструктуру та є домашньою ареною польського клубу «Мотор» Люблін.

До слова, «Динамо» минулого сезону фінішувало в УПЛ на четвертій сходинці, але завдяки перемозі в Кубку України над «Черніговом» (3:1) вийшло до Ліги Європи. У неділю, 14 червня, команда Ігоря Костюка вирушила на збори до Австрії, де готуватиметься до старту у першому кваліфікаційному раунді ЛЄ.