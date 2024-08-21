Підопічні Олександра Шовковського не змогли створили гольовий запас перед матчем-відповіддю з австрійцями

Київське «Динамо» у середу, 21 серпня, у Любліні поступилось австрійському «Зальцбургу» у боротьбі за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, плейоф, 1-й матч

ФК «Динамо» (Україна) – ФК «Зальцбург» (Австрія) – 0:2

Голи: Нене, 29, К’єргор, 50 (п.)

Вже на початку матчу «Динамо» мало непоганий шанс відзначитись: Шапаренко віддав праворуч на Ярмоленка у штрафний, але Андрій почав підлаштовуватись під удар зі зручної ноги й момент було втрачено. Австрійці намагались відповідати штурмом, але гра у дрібний пас не приносила результату.

На 17-й хвилині Ярмоленко знову втратив момент у штрафному суперника, не зумівши обробити м’яч. У середині тайму захисник Зальцбурга невдало скинув м'яч головою, і Ярмоленко мало не перехопив, а за мить вже Ванат намагався пробити з близької відстані – захисник заблокував.

У відповідь «Зальцбург» забив: Єо обікрав Попова в центрі поля, протягнув м’яч і вивів на удар Нене, який легко прошив Бущана. Згодом К'єргор метрів з 25-ти цілив під поперечину – Бущан у стрибку перевів на кутовий.

Одразу по перерві Бущан знову врятував «Динамо» після удару Єо по центру. Однак за мить Караваєв завалив суперника у власному штрафному – і голкіпер киян був безсилий після пострілу К’єргора з позначки. Ярмоленко вже у наступній атаці міг скорочувати, але з гострого кута пробив неточно. Згодом Андрій виводив правим флангом Ваната, однак удар форварда киян заблокували.

На 57-й хвилині Бущан ціною травми не дозволив «Зальцбургу» забити третій гол. У середині другого тайму Шапаренко розкішно навішував на дальню стійку, але Дубінчак не зумів перевести у площину.

Наприкінці зустрічі Попов головою замикав навіс у штрафний і влучив у стійку. Капальдо одразу ж втік у контратаку, але пошкодував «Динамо», пробивши з близької відстані повз ворота. Вже у доданий час киянам вдався швидкий випад, однак Шапаренко пробив по центру занадто кволо. Як наслідок, логічна поразка – Олександру Шовковському є над чим поміркувати перед матчем-відповіддю.