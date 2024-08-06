Кияни не змогли втримати перемогу над шотландцями, пропустивши на 4-й доданій хвилині

Київське «Динамо» у вівторок, 6 серпня, у межах 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів у першому матчі розписало бойову нічию з шотландським «Рейнджерсом».

Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3-й тур, перший матч

ФК «Динамо» (Україна) – ФК «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1

Голи: Ярмоленко, 38 – Дессер, 90+4

Вже на старті зустрічі Бущан врятував «Динамо» від гола після потужного удару по центру від Лоренса. Кияни огризнулись замиканням Бражка після навісу з кутового – над поперечиною.

«Динамо» потроху перехопило ініціативу і на 18-й хвилині вийшло вперед: голкіпер шотландців відбив перед собою потужний удар з-за меж штрафного, але першим на добиванні був Ванат. Боковий арбітр, однак, підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Система VAR підтвердила цей факт і взяття воріт не зарахували. МакКосленд у відповідь влучив у стійку воріт киян – Бущан у стрибку не дотягувався до м’яча.

Наприкінці тайму Ярмоленко вивів «Динамо» вперед: Караваєв протягнув м’яч правим флангом, віддав на Ваната і той прострілив на дальню стійку, де вже чатував лідер киян. Майже одразу Караваєв міг подвоювати, але з далекої відстані стрільнув над поперечиною.

По перерві Дессерс головою замикав навіс у воротарський – Бущан у неймовірному стрибку витягнув м’яч з нижнього кута воріт. Шотландці добряче підтискали, але чудово грав захист, а Денис Попов став справжнім сірим кардиналом оборони киян. Наприкінці матчу Вівчаренко небезпечно прострілював на Волошина на дальню стійку, але кіпер встиг на перехоплення.

На четвертій доданій до матчу хвилині Рейнджерс зумів зрівняти – Черни навісив у воротарський з правого флангу, і Дессер, випередивши наших захисників, замкнув у сітку. Майже одразу арбітр дав фінальний свисток.