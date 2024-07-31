Загальний рахунок за результатами двох матчів – 9:2 на користь киян

Київське «Динамо» у повторному поєдинку 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів легко здолало сербський «Партизан» і вийшло до наступного раунду змагань. Загальний рахунок за результатами двох матчів – 9:2 на користь киян.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, 2-й тур, матч-відповідь

ФК «Партизан» (Сербія) – ФК «Динамо» (Україна) – 0:3

Голи: Ярмоленко, 16, Ванат, 69 (п.), Караваєв, 90+2

Початок матчу видався доволі нудним – до 15-ї хвилини команди не створили жодного моменту. Однак перша ж небезпечна атака «Партизана» завершилась голом у їхні ворота. Серби виконали кутовий, м’яч вилетів у поле, де його підхопив Волошин і віддав далі на Ваната. Владислав намагався пасом знайти Ярмоленка, але Калюлю заблокував політ м’яча. Той влучив у свого ж гравця і відлетів до лідера «Динамо» – Андрій вийшов сам на сам і розпакував ворота Партизана. До кінця тайму господарі запам’ятались двома кволими спробами, які, однак, не створили якоїсь небезпеки.

Друга половина зустрічі ледь не розпочалась з гола «Партизана» – Салданья головою спрямував м’яч у праву стійку. Серби стали грати сміливіше і більше комбінувати біля воріт «Динамо». Попри спроби зрівняти, серби пропустили вдруге: Ванат втік сам на сам і був збитий у штрафному. Арбітр призначив пенальті, який реалізував сам постраждалий.

Наприкінці матчу Попов забив третій гол киян, але суддя угледів офсайд і взяття воріт скасували. За партнера виправився Караваєв, якому вдалось відзначитись у другому матчі поспіль вже у доданий час.

У наступному турі ФК «Динамо» зіграє з шотландським «Рейнджерсом». Перший поєдинок відбудеться 6 серпня в Любліні – умовним господарем будуть кияни.