Лука Кріль після викриття і відсторонення продовжував отримувати зарплату в суді, а потім - грошове забезпечення в ЗСУ

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 16 червня, оголосив вирок судді Турківського районного суду Львівської області 46-річному Луці Крілю. За хабарництво він засуджений на вісім років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі САП.

В САП не називають прізвище засудженого судді, проте саме Лука Кріль був єдиним суддею в Турківському райсуді і двічі викривався на отриманні неправомірної вигоди.

Перший раз Луку Кріля викрили на хабарі наприкінці 2018 року на отримані тисячі євро за непритягнення до відповідальності за нетверезе водіння. Другий – на початку 2020 року на вимаганні у підприємця 500 доларів за непритягнення до адміністративної відповідальності. Додамо, що після першого випадку суддю Кріля відсторонили від посади, проте невдовзі він став виконувачем обов’язків судді, адже інших суддів у Турківському райсуді не було.

У січні 2025 року Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути суддю Луку Кріля до відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення. Додамо, що скарга на суддю Кріля надійшла ще в 2021 році, проте розглянули її майже через чотири роки.

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А наприкінці березня 2025 року ВАКС, що розглядав справу про хабарництво судді Кріля, отримав інформацію від однієї з військових частин у Львівській області про те, що 10 березня 47-річний Лука Кріль був мобілізований. Через це ВАКС доручив одному з місцевих судів організувати можливість для онлайн-участі Луки Кріля в засіданнях по його справі.

Додамо, що незважаючи на те, що Лука Кріль був відсторонений від здійснення правосуддя на час розгляду його справи, він продовжував отримувати заробітну платню. Так, за 2023 рік він задекларував 819 тис грн зарплати в суді, за 2024 – 797 тис. грн, а в 2025 році – 247 тис. грн зарплати в суді і 332 тис. грошового забезпечення в ЗСУ.

16 червня суд призначив Луці Крілю покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, окрім виборних посад, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві приватної власності майна. Проте вирок ще набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляції впродовж 30-ти днів.

Щодо майна, то, згідно з декларацією судді за 2025 рік, він володіє лише автомобілем Range Rover 2007 року випуску, а квартира і земельна ділянка судді оформлені на родичів. На рахунках Луки Кріля в 2025 році було 38 тис. грн.