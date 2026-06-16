Помер депутат Верховної Ради трьох скликань Сергій Осика

Помер народний депутат трьох скликань та колишній міністр зовнішніх економічних зв'язків Сергій Осика. Політику був 71 рік. Про це у вівторок, 16 червня, повідомили у Верховній Раді.

У 1993–1994 роках Сергій Осика обіймав посаду міністра зовнішніх економічних зв'язків, а з 1995 до 1999 року був міністром зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі. Крім того, з січня по липень 1995 року Сергій Осика був віцепрем'єр-міністром з питань зовнішньоекономічної діяльності України. У 1999–2002 роках він був радником Президента України.

Сергій Осика також був депутатом Верховної Ради IV, V та VI скликань. У 2002 році він став народним депутатом як самовисуванець, а у 2006 році переобрався до ВР від партії «Блок Юлії Тимошенко».

Крім того, Осика брав участь у підготовці проєкту Конституції України, який згодом винесли на голосування у Верховній Раді. У 1994–1996 роках він входив до складу Конституційної комісії при Президентові України.

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Політик був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Причину смерті Сергія Осики у Верховній Раді не уточнили.