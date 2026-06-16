Рівненський окружний адміністративний суд відмовив у поновленні на службі двом поліцейським. Їх звільнили після виїзду на Житомирщину та силового затримання чоловіка під час роботи у групі оповіщення ТЦК.

Як йдеться в рішенні від 11 червня, до суду звернулися двоє поліцейських відділення поліції №2 Сарненського РВП – капітан і старший сержант. Вони просили скасувати накази ГУНП у Рівненській області про звільнення, поновити їх на посадах і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

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Петро Хомич та Едуард Примак наполягали, що дисциплінарне стягнення є непропорційним, а висновки службового розслідування – необґрунтованими. Також стверджували, що не мали наміру порушувати службову дисципліну.

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