Рівненський суд відмовився поновити двох поліцейських після силового затримання чоловіка
Під час інциденту правоохоронці перебували без увімкнених бодікамер
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Рівненський окружний адміністративний суд відмовив у поновленні на службі двом поліцейським. Їх звільнили після виїзду на Житомирщину та силового затримання чоловіка під час роботи у групі оповіщення ТЦК.
Як йдеться в рішенні від 11 червня, до суду звернулися двоє поліцейських відділення поліції №2 Сарненського РВП – капітан і старший сержант. Вони просили скасувати накази ГУНП у Рівненській області про звільнення, поновити їх на посадах і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.
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Згідно з матеріалами справи, 28 лютого 2026 року поліцейські виїхали за межі Рівненської області у складі групи оповіщення ТЦК та зупинили військовозобовʼязаного в селі Кам’янка на Житомирщині. Він повідомив про наявність бронювання, однак погодився проїхати до ТЦК. В автомобілі до чоловіка застосовували фізичну силу. При цьому правоохоронці перебували без увімкнених бодікамер.
Адвокатка потерпілого заявила, що група оповіщення зупинила поліцейського офіцера громади Житомирської області, застосувала до нього сльозогінний аерозоль і завдала тілесних ушкоджень, після чого його силоміць посадили в автомобіль та доставили до ТЦК.
Суддя Сергій Борискін дійшов висновку, що підстав для скасування наказів про звільнення немає, а доводи позивачів не спростовують встановлених у службовому розслідуванні обставин. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.