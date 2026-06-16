Тисячолітні артефакти виявили на розораному полі

Біля Галича на Прикарпатті виявили нові археологічні знахідки. Артефакти трипільської культури знайшли на полі біля села Мединя в урочищах Лази та Чумали, на високій надзаплавній терасі правого берега річки Лімниця. Про це у вівторок, 16 червня, повідомили у Національному заповіднику «Давній Галич».

Цікаві артефакти, що датуються понад п’ятьма тисячами років тому, виявили на поверхні розораного поля, засіяного гречкою та соєю. Серед знахідок – крем’яні відбійники, крем’яні сколи, фрагменти кераміки та два уламки сокири з опоки.

Трипільські знахідки виявили на полі (фото заповідника)

Археологічну розвідку провели археологи Тарас Ткачук, Ігор Креховецький, Андрій Фіголь, Надія Мельник та місцевий житель с. Мединя, працівник заповідника, реставратор Володимир Пікуляк. Фахівці оглянули стан збереження пам’ятки трипільської культури.

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«Кожна така знахідка – це ще одна частинка великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров’я. Історія прихована під нашими ногами. І вона продовжує відкривати свої таємниці», – наголосили у заповіднику.

Тарас Ткачу розповів «Суспільному», що на знайденій кераміки помітили специфічний розпис. Знахідки датуються останнім періодом трипільської культури. Схожі артефакти знаходили також на території Буковини і Молдови.

Після опрацювання знахідки передадуть заповіднику.

Як розповіли на сторінці ТІЦ Івано-Франківщини «Опілля: скарби нації», пам’ятку трипільської культури в урочищі «Лази» поблизу с. Мединя археологи виявили у 1984 році. Тоді експедиція зафіксувала на ній сліди 11 наземних глинобитних жител. У напівземлянці була піч і господарські ями. Дослідники знайшли там вироби з кременю, зернотерки, кераміку і глиняні фігурки.