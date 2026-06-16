Віталій Собчук очолив Рівненську митницю у 2023 році

Правоохоронці виявили у колишнього керівника Рівненської митниці Віталія Собчука майно на майже 9 млн грн, яке він не міг придбати за свої доходи. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію землі, квартири, частини будинку та автомобіля посадовця в дохід держави. Про у вівторок, 16 червня, повідомила пресслужба САП.

За даними слідства, позов ґрунтується на матеріалах ДБР та Національного агентства з питань запобігання корупції. Слідчі встановили, що колишній виконувач обов’язків начальника Рівненської митниці оформлював частину активів на матір і тещу, однак фактично користувався ними сам.

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Йдеться про житловий будинок площею 192,2 м2 із земельною ділянкою у Рівному, частку будинку (168,7 м2) відпочинку на березі Хрінницького водосховища, квартиру (67,6 м2), автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску, а також понад 390 тис. грн, отриманих від продажу нерухомості.

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«Загальна вартість виявлених активів становить понад 10,5 млн грн. Водночас аналіз доходів і витрат колишнього посадовця та членів його сім’ї засвідчив відсутність законних джерел для набуття майна на 8,9 млн грн», – повідомили у ДБР.

Також правоохоронці встановили, що протягом 2020–2025 років Віталій Собчук систематично купував і продавав рухоме та нерухоме майно. За версією слідства, під час оформлення угод вартість об’єктів штучно занижували, а надалі майно продавали вже за ринковими цінами. Загалом перевірка охопила 13 таких об’єктів.

Для запобігання відчуженню активів суд наклав на них арешт. Суд також ухвалюватиме остаточне рішення щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Додамо, що Віталій Собчук народився 6 квітня 1980 року в Рівненській області. У митних органах працює з грудня 2009 року. Займав інспекторські та керівні посади в митних органах Рівненської, Житомирської, Київської, Волинської, Луганської областей та в центральному апараті Держмитслужби. Рівненську митницю посадовець очолив у 2023 році.