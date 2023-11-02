Віталій Собчук був призначений на посаду 31 жовтня

На Рівненщині призначили нового керівника митниці. Ним став Віталій Собчук, який працює в митних органах з 2009 року. Як повідомила прес-служба Рівненської митниці, наказ про призначення Віталія Собчука був підписаний у вівторок, 31 жовтня.

Зауважимо, що до цього Рівненську митницю очолював Ігор Козлинець. Його призначили у березні цього року, відтак, на посаді він пропрацював близько семи місяців. Причин його звільнення наразі не повідомляють.

Додамо, що Віталій Собчук народився 6 квітня 1980 року в Рівненській області. В митних органах працює з грудня 2009 року. Займав інспекторські та керівні посади в митних органах Рівненської, Житомирської, Київської, Волинської, Луганської областей та в центральному апараті Держмитслужби.

«У Рівненській митниці займав посади головного державного інспектора митного поста (старший зміни), начальника митного поста та начальника відділу організації митного контролю за переміщенням товарів подвійного використання», – зазначають в установі.

Зауважимо, що 26 жовтня також відбулися кадрові зміни на Волинській митниці. Після семи місяців роботи звільнився її керівник Юрій Іваськів. На його місце призначили екс-начальника митного поста «Краковець» Андрія Чаборая.