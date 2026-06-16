Симулятор на смартфоні використовують і військові, і школярі

У Львові презентували український мобільний застосунок-симулятор LifesaverSIM для навчання домедичної допомоги та тактичної медицини. Презентацію провела співзасновниця проєкту Олеся Дячишин. У 2025 році розробники отримали за міською програмою підтримки виробників mil-tech рішень 2 млн грн на розвиток, повідомляє пресслужба ЛМР.

Що може застосунок LifesaverSIM

Застосунок працює як і симулятор – відтворює реалістичні сценарії порятунку, де користувачі можуть відпрацювати алгоритми дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на базі міжнародних протоколів TCCC (Tactical Combat Casualty Care) та алгоритмів MARCH, що використовуються для надання допомоги пораненим у бойових умовах.

За допомогою LifesaverSIM можна практикувати:

оцінку стану постраждалого; Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

визначення пріоритетності дій;

накладання турнікету;

тампонування ран;

контроль прохідності дихальних шляхів.

Важливо, що в симуляторі ухвалювати рішення доводиться під тиском обмеженого часу. Усі дії користувача у симуляторі, його помилки та кроки за протоколом фіксуються в особистому профілі та супроводжуються поясненнями і зворотним зв'язком, що допомагає краще засвоїти матеріал.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Що кажуть про застосунок військовослужбовці

Навчальну платформу LifesaverSIM використовують військовослужбовці Сил оборони, зокрема бійці бригади «Азов», 3-го армійського корпусу, а також інструктори, цивільні користувачі, в тому числі і школярі, та всі охочі опанувати базові навички порятунку.

«LifesaverSIM не замінює інструктора, але дозволяє підготувати людей до практики. Замість того, щоб вчити абетку, ми можемо одразу відпрацьовувати реальні сценарії та виправляти конкретні помилки. Це суттєво економить час і допомагає масштабувати підготовку в умовах, коли кількість людей, які потребують навчання, постійно зростає», – прокоментував використання застосунку представник 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Друг Марун.

У Львівській міськраді нагадують, що програми підтримки виробників обладнання, необхідного для потреб оборони, продовжують працювати. Більше про них можна дізнатися на спеціальній сторінці ЛМР.